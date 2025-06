Valentin Carboni: “Vittoria importante e sofferta. Il gol è un premio per me e la squadra”

21/06/2025 | 23:50:37

Il match winner di Inter-Urawa Reds, Valentin Carboni, ha parlato a Dazn dopo la gara.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per questa vittoria, perché ce la meritavamo e dovevamo vincere per forza. È un’emozione molto grande perché sono stati mesi difficili, nei quali ho sofferto tanto, voglio dedicare il gol alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono sempre stati vicini”

Questo gol è un premio per te? “Penso sia un premio per gli sforzi fatti in questi mesi, è quello che mi motiva a giocare a calcio che è quello che so fare fin da piccolo. Ero un po’ emozionato per il gol, è un bel premio per me e per la squadra”.

Cosa vuol dire giocare insieme a Lautaro? “Per me è un esempio, adesso posso vedere da vicino come si allena e la cattiveria con cui gioca: cerco di seguirlo”.

Qual è il tuo obiettivo? “Il mio obiettivo era allenarmi e stare a disposizione del mister, il mio recupero non è ancora finito e devo farmi trovare pronto”.

Foto: Instagram Carboni