Valentin Carboni si presenta: “Grazie al Monza per l’opportunità. Voglio ripagare la fiducia sul campo”

Attraverso i propri social, Valentin Carboni parla così da giocatore del Monza dopo essere arrivato in prestito dall’Inter: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Grazie al dottor Galliani e a tutta la società Monza per questa opportunità. Voglio ripagare la fiducia in campo!”, le sue parole.

Foto: Instagram Monza