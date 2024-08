Valentin Carboni, rinnovo con l’Inter. E poi sarà OM

Valentin Carboni è arrivato in sede per firmare il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2029. Un passaggio obbligato e annunciato prima del trasferimento all’Olympique Marsiglia che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 35 milioni e controriscatto per l’Inter che manterrà il controllo del cartellino come ha sempre pensato di fare per il talentuoso argentino.

Foto: screen Sportitalia