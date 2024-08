Valentin Carboni è arrivato a Marsiglia: pronto per la nuova avventura con De Zerbi

Valentin Carboni è arrivato a Marsiglia ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura francese con De Zerbi. Come vi avevamo annunciato, nella mattinata il giocatore ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2029, prima di partire per Marsiglia. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 35 milioni e controriscatto per l’Inter che manterrà il controllo del cartellino come ha sempre pensato di fare per il talentuoso argentino.