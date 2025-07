Valentin Carboni al Genoa: via libera Inter

14/07/2025 | 20:52:57

Una trattativa impostata e praticamente definita nei giorni scorsi che ormai è al traguardo. Stiamo parlando di Valentin Carboni dall’Inter al Genoa in prestito secco, il via libera del club nerazzurro è arrivato e adesso si aspettano solo gli ultimi passaggi formali per visite e firme. Per Carboni la possibilità di giocare con una certa continuità dopo l’ultima, sfortunata, stagione.

Foto: Instagram Carboni