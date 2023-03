VALENTIN BARCO, IL TERZINO MODERNO MADE IN ARGENTINA

Valentin Barco è l’ultimo di una lunga lista di talenti che il Boca Juniors ha formato e lanciato in prima squadra. Terzino sinistro moderno, dotato di un piede sinistro molto educato che lo rende importante in fase di spinta e impostazione. Il diciottenne, classe 2004, è ormai nel mirino dei club europei ed è solo questione di tempo prima che avvenga il trasferimento. Contratto fino al 30 giugno 2024 con gli Xeneizes, sono appena tre le presenze in prima squadra. Lui sogna l’Europa e, molto probabilmente, l’attuale accordo potrebbe non essere prolungato.

Valentin è un protagonista assoluto nella formazione riserve del Boca, dove gioca regolarmente, impressiona e convince sempre più gli estimatori. Prima del compimento dei 18 anni ha anche esordito nella selezione Under 20 dell’Argentina, El Jefecito Mascherano lo ha schierato in ben tre occasioni nonostante ampiamente sotto quota.

El Colo è considerato in patria uno dei talenti più interessanti, sono in molti ad aspettarsi un futuro da top player. Aspettativa alte per Barco, che con il suo stile di gioco ricorda molto il primo Gareth Bale (che era solito giocare terzino prima di essere avanzato) oppure Theo Hernandez. Un laterale che ama attaccare, corre tanto ed è difficile fermarlo quando parte. Si mette in mostra anche per la sua aggressività, è solito attaccare in avanti anche quando sono gli avversari ad avere il pallone. Stile di gioco che gli permette di essere abile nel recuperare palloni e convertire l’azione in offensiva. Come dicevamo in precedenza, il suo sinistro è molto interessante. La qualità del piede lo rende un terzino di prim’ordine, potendo contare su precisione e potenza è solito arrivare al vertice dell’aria per calciare. Tra i punti deboli, invece, c’è il fisico che può essere migliorato essendo ancora molto giovane. L’altezza (172 cm) lo rende, invece, vulnerabile sui palloni più alti. In fase di non possesso è un autentico mastino, è solito pressare in maniera asfissiante gli avversari, abbinando, inoltre, una buona predisposizione alle chiusure preventive soprattutto nelle diagonali.

Il Boca Juniors lo ha notato da piccolissimo, tant’è che se lo assicura quando il calciatore aveva appena 9 anni. Nato a 25 de Mayo, città in provincia di Buenos Aires, è stato costretto per tanti anni a percorrere circa 450 km (tra andata e ritorno) per potersi allenare con le selezioni giovanili dei gialloblù.

“Si alzava alle cinque del mattino per studiare, poi andavamo a La Candela e tornavamo alle 22 la sera. Ci sono stati momenti in cui avevamo solo i soldi per la benzina e per il pedaggio. Andava ad allenarsi anche quando aveva la febbre”. Parole della madre Patricia risalenti al 2019.

Il club fin da subito ha creduto in lui e lo ha premiato facendolo esordire in prima squadra nel luglio del 2021, pochi giorni prima del compimento del diciassettesimo compleanno. Diventando il quarto calciatore più giovane ad aver esordito con il Boca Juniors. Adesso Valentin Barco è pronto a ringraziare e salutare, sogna l’Europa ed ha tutti i mezzi per conquistarla.

