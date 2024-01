Valentin Barco, il Brighton pagherà la clausola rescissoria

A più di un anno di distanza, il Brighton di De Zerbi ci riprova per il giovane talento del Boca Juniors, Valentin Barco. Secondo quanto appreso da Marca, il giocatore ha rifiutato di rinnovare il contratto con il club argentino e, nonostante i tentativi di negoziare un’uscita differente dal parametro zero, alla fine il Brighton finirà per pagare la clausola rescissoria del contratto fissata a 10 milioni di euro. Un altro giovane argentino lascerà probabilmente la sua patria per unirsi al calcio europeo, precisamente in Premier League.

