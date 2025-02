Valenti si scusa: “Ho fatto un gesto inappropriato”

Dopo la sconfitta contro il Lecce, la curva del Parma non ha gradito lo spettacolo e ha fischiato i propri giocatori. A rispondere a ciò è stato Valenti che si è girato verso i tifosi, facendo un brutto gesto. Lo stesso difensore, però, tramite i propri social ha chiesto scusa al pubblico: “Voglio chiedere scusa a tutta la curva perché ho fato un gesto inappropriato in un momento di calore. Nonostante i risultati negativi, continuate ad incoraggiarci, abbiamo bisogno di voi in ogni partita. F0rza Parma sempre”.