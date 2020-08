Valencia: un calciatore positivo al COVID-19

Caso di positività all’interno del gruppo del Valencia, come comunicato dalla nota del club:

“Negli ultimi test COVID-19 effettuati è stato rilevato un positivo in uno dei calciatori che si sta allenando per la preseason con la prima squadra ed è stato, di conseguenza, isolato in casa, così come i suoi stretti contatti. Secondo i criteri dei rigidi protocolli di LaLiga e del club stesso, la prima squadra continua il suo programma di allenamento e le partite amichevoli previste per i prossimi giorni”.

Foto: Twitter