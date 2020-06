Valencia, ribaltone in panchina: è ufficiale l’esonero di Celades

Ribaltone sulla panchina del Valencia. Il club spagnolo, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto di aver comunicato al tecnico Albert Celades il suo licenziamento con effetto immediato. Nel comunicato stampa, il Valencia ha ringraziato allenatore e staff per i risultati raggiunti e per quanto fatto nei momenti difficili, augurandogli il meglio per i successi futuri.

Foto: Twitter ufficiale Valencia