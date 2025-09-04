Valencia, per gennaio spunta l’idea Endrick del Real Madrid

Dal suo arrivo a Madrid, Endrick è stato messo al centro dell’attenzione da parte dei media. Ma il talentuoso classe 2006 proveniente dal Palmeiras ha disputato, per un motivo e per un altro (soprattutto a causa della concorrenza in attacco), pochi minuti in maglia blancos. Oltretutto, il nativo di Taguatinga ha rimediato un infortunio che lo terrà fermo ai box almeno fino a ottobre. Una brutta notizia per il brasiliano che potrebbe incorrere, nel lungo periodo, in una grana ancora più grande: la mancata chiamata di Ancelotti in vista dei prossimi Mondiali. Ragion per cui potrebbe essere giunta l’ora di maturare una nuova esperienza per guadagnare quel minutaggio essenziale per la convocazione in Nazionale. Il Valencia osserva attentamente la situazione e, stando a quanto riferito da Sport, potrebbe considerare un prestito nel mercato di gennaio. Una soluzione che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte.

Foto: Instagram Real Madrid