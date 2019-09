Valencia, ecco il neo tecnico Celades: “Per me è una grande responsabilità”

Il Valencia nel pomeriggio ha annunciato di aver nominato Albert Celades nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico spagnolo, ex collaboratore di Hierro a Russia 2018, prende il posto dell’esonerato Marcelino. Celades ha sottoscritto un contratto valido fino al giugno del 2021 e oggi ha guidato il suo primo allenamento con i Murcielagos. Lo stesso Celadas ha parlato così ai canali ufficiali del club spagnolo: “È stata una situazione che si è evoluta in modo molto veloce – ha spiegato -. Il Valencia è un grande club e cercherò di contribuire con il mio lavoro al suo bene. Marcelino ha fatto molte cose buone che vogliamo sfruttare e migliorare ancora. Se mi aspettavo la chiamata del Valencia? Più che attenderla una chiamata di un club come questo si vuole averla. È una grande opportunità oltre che una grande responsabilità”.

Foto: AS