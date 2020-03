Valencia-Atalanta, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo la vittoria per 4-1 all’andata, domani a Valencia l’Atalanta cercherà di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni del match del Mestalla.

Celades deve fare ancora i conti con l’emergenza infortunati: Garay, Maxi Gomez, Piccini, Manu Vallejo, Mangala e Jaume Costa non saranno della partita, così come lo squalificato Gabriel Paulista. Davanti a Cillessen, la difesa sarà composta da Wass (in vantaggio su Florenzi), Diakhaby, Coquelin e Gayà. In mezzo al campo la coppia formata da Parejo e Kondogbia, con Guedes e Ferran Torres esterni e in attacco Gameiro e Rodrigo, quest’ultimo non al meglio. L’unico dubbio per Gasperini riguarda le condizioni fisiche di Toloi che potrebbe restare in panchina con Caldara titolare nel terzetto di difensori centrali insieme a Palomino e Djimsiti. In mediana agiranno De Roon e Freuler, sulle fasce Hateboer e Gosens. In attacco, Gomez e Ilicic a supporto di Duvan Zapata, senza escludere però l’impiego di Pasalic.

VALENCIA-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All.: Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata (Pasalic). All.: Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta