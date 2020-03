Valencia-Atalanta a porte chiuse, è ufficiale: “Decisione irrevocabile”

Anche Valencia-Atalanta si disputerà a porte chiuse. Il Ministro della Salute della Comunità di Valencia ha confermato la decisione di giocare senza pubblico la sfida in programma il 10 marzo e valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Una decisione “definitiva e irrevocabile“, ha annunciato Ana Barcelò. Il Valencia avrebbe voluto le porte aperte almeno per gli abbonati, ma non è stato accontentato. A porte chiuse anche Getafe-Inter, ottavo di Europa League in programma il 19 marzo.

Foto: Twitter ufficiale Champions League