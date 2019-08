Valdes: “Ansu Fati è un talento d’elite. Si presentò con degli scarpini…”

Entrando al minuto 78 della partita tra il suo Barcellona e il Betis, il sedicenne Ansu Fati è diventato il secondo più giovane giocatore ad aver mai esordito con maglia blaugrana. Normale quindi si parli molto di lui e del suo talento nell’ambiente catalano e che si chiedano più dettagli possibili a chi lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita all’interno della Masia. Questo è accaduto alla prima conferenza stampa da allenatore della Juvenil A del Barça a Victor Valdes, che ha risposto così: “Ansu a me non sorprende. Me lo sono goduto ancora poco. Ha vissuto un momento speciale con la Juvenil A, io però lo ho avuto per poco tempo. Nel primo giorno in cui mi sono insediato, lui è arrivato in Russia con qualche problemino. Gli ho detto di mostrarmi gli scarpini e erano un autentico disastro, il dolore veniva da lì. Nessuno gli ha comprato dei nuovi scarpini, io sì. Siamo andati a prenderne di nuovi. È forte, veloce e ha fiducia in sé. A un talento così bisogna dare libertà perché venga fuori. Sono contento per lui, mi ha chiamato stamattina e mi ha fatto molto piacere. Il numero col quale ha debuttato poi dice tutto. Sono grato a Valverde per aver trovato qualche minuto per lui ed è un peccato che non lo avremo con noi per la partita. Un consiglio? Non dimentichi da dove viene. Ha avuto la fortuna di raggiungere un obiettivo importante, come abbiamo fatto anche noialtri. Che arrivi la gloria o meno, il cammino è molto diverso. Ha l’anima da giocatore d’elite e nell’area è un killer“.

Foto: Marca