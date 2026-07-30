Valdepenas saluta il Real Madrid: “Vi porterò sempre con me, ho vissuto momenti indimenticabili”

30/07/2026 | 19:05:19

Valdepenas saluta il Real Madrid sui social: “Dopo sette stagioni, è il momento di chiudere un capitolo che porterò sempre con me. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno fatto parte del mio percorso, per la loro fiducia, le loro richieste, i loro consigli e per avermi aiutato a crescere ogni giorno. Voglio anche ringraziare gli allenatori fisici, i fisioterapisti, i delegati, gli assistenti e tutte le persone che lavorano dietro ogni sessione di allenamento e ogni partita. Sono stati anni pieni di apprendimento, sacrificio, momenti indimenticabili, ricordi e amici che porterò con me per sempre. Grazie Real Madrid”.

foto sito real