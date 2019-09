Valdano: “Non avrei voluto Neymar al Real. Chi mi ha sorpreso è Fabian Ruiz”

Jorge Valdano, direttore generale del Real Madrid, ha parlato alla radio spagnola Onda Cero riguardo la telenovela più chiacchierata di questa estate: quella della possibile separazione tra il PSG e Neymar. Questo il suo parere riguardo un eventuale trasferimento del brasiliano nella capitale iberica, a cui ha aggiunto anche una piccola sviolinata a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli: “Non mi sarebbe piaciuto se Neymar avesse firmato per il Real Madrid. Vive la professione in modo confuso; non so se sarebbe stata una buona influenza per i giovani brasiliani del Real che sicuramente lo idolatrano. Dalla scorsa estate, il giocatore che mi ha invece sorpreso di più è stato Fabian, lo adoro. Ha giudizio e tutte le caratteristiche per essere un grande centrocampista“.

Foto: butfootbalclub.fr