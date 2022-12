Valdano: “La finale sarà uno scontro tra Messi e Mbappè”

Jorge Valdano ha parlato del Mondiale e dello scontro epocale tra Messi e Mbappé. Secondo Valdano, campione del mondo nel 1986 con l’Argentina, questo pomeriggio, come afferma Valdano, sarà una sfida tra i due fenomeni compagni di club: “Tra Messi e Mbappé c’è una sorta di gara letteraria per decretare chi è in grado di portare a termine la missione come protagonista del torneo. È molto difficile perché Messi ha deciso di sintetizzare il suo calcio, come accadeva con Maradona. È un genio all’interno di una squadra che sa giocare con un genio. Mbappé invece è l’antagonista: la dimostrazione che la potenza e la velocità stanno prendendo il sopravvento sul calcio, mancava solo Haaland a questa festa. Il francese corre veloce e gioca bene”.

