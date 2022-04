Valdano: “Il Real Madrid ha rimediato tanto facendo davvero poco, differenza col City evidente nel gioco”

Inevitabile, per Jorge Valdano, tornare sull’esplosiva partita giocata tra Manchester City e Real Madrid. Ecco il suo parere, raccolto da “La Gazzetta dello Sport“: “Da cosa cominciamo? Da ciò che si può spiegare, perché in City-Madrid c’è una parte inesplicabile che possiamo riempire di letteratura ma che non ci offre alcun appiglio chiaro. Entrambe le squadre, per le assenze che avevano, hanno offerto all’avversario vantaggi difensivi. Il Madrid senza Casemiro perde un centrocampista di contenimento che lavora molto bene coi due centrali, e la sua assenza si è notata tanto. E il City senza i due laterali si è indebolito significativamente e ha dovuto adattarsi a giocare con un centrocampista di 37 anni in marcatura su un giocatore giovane e veloce come Vinicius. Questo spiega perché è finita 4-3: gli attacchi sono stati migliori delle difese. La seconda spiegazione che possiamo dare è legata all’infinita qualità dei giocatori. Da una parte Benzema e Vinicius, due che hanno una fantastica relazione col gol: per questo il Madrid facendo così poco ha rimediato tanto. Al contrario il City, che ha centrocampisti straordinari, ha avuto bisogno di creare molto per fare non tanto: è bastato per vincere ma non per marcare una differenza che è stata molto più evidente nel gioco che nel risultato“.

Foto: sito Real Madrid