Valdano: “Guardiola ha dimostrato che la bellezza è vincente”

Nel corso di una piacevolissima intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, Jorge Valdano è tornato sul miope contrasto ideologico tra gioco e risultato: “Si può spiegare il calcio in un’ottica di efficacia, nella ricerca della quale vale assolutamente tutto. Poi si può analizzare il calcio secondo canoni di spettacolo e bellezza, cosa positiva anche per il business. Quanti più spettatori neutrali riesce ad attrarre una squadra, tante più possibilità di fare affari guadagna. E visto che il calcio oggi porta con sé una fondamentale questione commerciale la bellezza è diventata qualcosa di utile, almeno economicamente. Per il resto il calcio è una rappresentazione che raccoglie tante cose. È chiaro che non c’è nulla di più importante del risultato, però quando si scende in campo entrano in gioco anche questioni di onore, di estetica, elementi che hanno un certo peso nella storia delle squadre. Non è un delitto giocare difensivamente e scegliere un calcio speculativo, però se si vuole attirare l’attenzione dei neutrali bisogna fare qualche concessione al senso dello spettacolo. È un dibattito a mio avviso molto interessante, e possiamo aggiungere che se qualcosa ha dimostrato Guardiola è che la bellezza è vincente. Che quando si gioca molto bene a calcio si finisce per alzare tante coppe. E per far alzare tanta gente dal divano, colpita dall’entusiasmo“.

Foto: Twitter Manchester City