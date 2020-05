Valdano attacca Muller: “Era un’interferenza nel progetto del Bayern di Guardiola”

Jorge Valdano, ai microfoni de El Pais, attacca Thomas Muller: “Nel Bayern di Guardiola era come un’interferenza nel progetto calcistico. E’ un giocatore importante per il risultato ma non per lo sviluppo del gioco. Riconosco che sia efficace, ma non mi ha mai emozionato. Nell’ultima giornata Muller è stato inserito nell’11 ideale della Bundesliga, mi sono detto che forse i tedeschi vedono qualcosa che io non vedo. Per fortuna poi ho letto Jonathan Liew sul Guardian e mi sono trovato d’accordo: ‘Thomas Muller è perfetto per la pandemia: un giocatore fantasma per le partite fantasma’”.

Foto: Bayern Monaco Twitter Foto: Bayern Monaco Twitter