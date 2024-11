In un’intervista a Free Foot, Mathieu Valbuena, ex centrocampista dell’Olympique Marsiglia, ha discusso del suo difficile rapporto con il PSG, storici rivali, e del trasferimento di Adrien Rabiot al Marsiglia.

“Non sarei mai voluto andare a Parigi. Era il rivale. Il Lione? Non era un club che odiavamo. D’altra parte, abbiamo sempre odiato il PSG”. Ha poi aggiunto: “Credo che Rabiot abbia personalità. È stato un buon affare in termini sportivi per il Marsiglia”.

Foto: instagram valbuena