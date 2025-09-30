Valanga Real Madrid: 0-5 in casa del Kairat con tripletta di Mbappè, Camavinga e Brahim Diaz

30/09/2025 | 20:57:43

Il Real Madrid sbriga la pratica Kairat, vincendo 5-0 in casa della società kazaka. La squadra di Alonso è andata in vantaggio al 25’ grazie a un rigore trasformato da Mbappé, concesso dopo un fallo in area del portiere kazako Kalmyrza su Mastantuono. Dopo le chance fallite, lo stesso Mbappé ha raddoppiato al 52’, firmando poi la tripletta al 74’ con un potente destro dopo un’azione di Rodrygo. A chiudere il punteggio ci hanno pensato Camavinga di testa (84’) e Brahim Diaz al 93′. Con questo successo i madirileni si portano momentaneamente in vetta nel girone di Champions.

FOTO: X Real