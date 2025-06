Valanga City: 6-0 sull’Al Ain, ma alla Juve basta un pari per arrivare prima

23/06/2025 | 08:19:42

Il Manchester City ha conquistato una vittoria netta e convincente nella partita di ieri notte, consolidando la propria posizione nel girone del Mondiale per Club. Tuttavia, nonostante il successo, la Juventus mantiene un vantaggio importante nella classifica del gruppo grazie alla differenza reti, un parametro che viene utilizzato per stabilire la posizione delle squadre in caso di parità di punti. Entrambe le squadre hanno una differenza reti di +8 — la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subito 1, mentre il Manchester City ha realizzato 8 gol senza subirne. Questo equilibrio rende la differenza reti pari, ma la Juventus mantiene il primato grazie al maggior numero di gol segnati complessivamente. La differenza reti si calcola sottraendo i gol subiti ai gol segnati: in questo caso, la Juventus ha segnato un gol in più rispetto al City, il che la mette in vantaggio anche se le due squadre dovessero arrivare a pari punti. Questo significa che alla Juventus basterà pareggiare nello scontro diretto contro il Manchester City per assicurarsi il primo posto nel girone, poiché manterrebbe quel vantaggio nella differenza reti. La partita tra City e Juventus diventa così decisiva, con i bianconeri che possono permettersi anche un pareggio per qualificarsi come primi, mentre il Manchester City dovrà cercare la vittoria per ribaltare la situazione e prendersi la leadership del girone.

foto: Instagram Juventus