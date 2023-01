Valanga Atalanta: 5-1 sulla Salernitana a fine primo tempo. Nicola traballa

L’Atalanta in gran forma ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 5-1 sulla Salernitana, non si prospettano ore semplici per Davide Nicola. La Dea è andata in vantaggio con Boga, pareggio di Dia al 10’, poi Lookman (su rigore) e Scalvini in tre minuti – dal 20’ al 23’ – hanno portato l’Atalanta sul 3-1. Al 38’ Koopmeiners ha ribattuto in rete un rigore concesso per fallo di Fazio (che aveva provocato anche il primo tiro dal dischetto) dopo una respinta di Ochoa. Al 41’ il gioiello di Hojlund dopo una giocata di classe, suo primo gol in casa a conferma di un potenziale enorme.

Foto: Atalanta Instagram