Vaira (ds Pisa): “Albiol porta esperienza e leadership. Restare in Serie A sarebbe come vincere il Mondiale”

09/09/2025 | 17:10:18

Il ds del Pisa, Davide Vaira, ha parlato quest’oggi nel corso della giornata dedicata al media-day del club nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni salienti, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “È stato un mercato faticoso, però anche molto stimolante. Era per noi il primo in Serie A dopo 34 anni, ci siamo confrontati con un livello diverso, però questo ci ha fatto crescere. Tutti i miei colleghi sono soddisfatti, dicono di aver raggiunto gli obiettivi. Io non lo dirò, deve essere il campo a parlare”. Sugli obiettivi mancati: “Non tutti i mali vengono per nuocere. Se siamo reattivi, dopo non aver preso Troilo abbiamo preso Albiol (una clamorosa trattativa raccontata in esclusiva il 26 agosto) e Giovanni Bonfanti. Due invece che uno. Raul ha usato la prima settimana per rimettersi in moto. Sicuramente porta esperienza, leadership e carisma come hanno già fatto Cuadrado, Aebischer e Scuffet. Per Aebischer è stata la trattativa più complessa. Per il livello di giocatore che è, è stata una trattativa che ha visto a un certo punto l’importante inserimento di un’altra squadra di A. Alla fine ha scelto il ragazzo in maniera convinta. Poi tutte son state lunghe, Lorran ci lavoravamo da mesi. Lusuardi ci lavoravamo tanto. Cuadrado è stata rapida. In 48 ore ci ha dato la risposta, dopo tre giorni era a Pisa. Avere questi giocatori portano ad alzare il livello in tutti i sensi. Non so se ha vinto più Albiol o Cuadrado, sicuramente sono due giocatori vincenti e gente come loro porta sicuro mentalità, che è quello di cui abbiamo bisogno”. Su Stengs: “Ci siamo arrivati tramite rapporti con il giocatore. Deve ritrovare un po’ di condizione fisica, ma potenzialmente è un giocatore incredibile. Potrà alzare il livello qualitativo davanti”. Sugli obiettivi: “Noi dovremo soffrire, ci confrontiamo con 19 club di altissimo livello. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio ma siamo stati chiari fin da subito: mantenere la categoria sarebbe come vincere il Mondiale. Dobbiamo cercare di riuscirci perché stabilizzarci in A potrebbe essere la partenza di un ciclo importante. Sappiamo però che sarà dura, lo abbiamo visto nelle prime due giornate”.

Foto: sito Pisa