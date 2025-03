Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, nel pre partita del match contro l’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le convocazioni con l’Italia di Ricci e Casadei. “È una soddisfazione dare dei ragazzi alla Nazionale. Siamo contenti per Casadei perché lo abbiamo voluto fortemente. Questa chiamata gli da la benzina per continuare a lavorare. Siamo felici per lui”.

Su Elmas: “Siamo contenti del suo apporto. Dal punto di vista della gestione è stato bravo il Mister a non rischiarlo troppo perché al Lipsia aveva avuto poco minutaggio. Per il futuro ci sono ancora molte partite ma siamo felici e se possibile vogliamo continuare con lui”