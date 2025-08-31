Torino, il dt Vagnati: “Atteggiamento sbagliato contro l’Inter”. Poi il commento su Asllani

31/08/2025 | 18:06:02

A margine della sfida dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Fiorentina, il direttore dei granata, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: “Contro l’Inter siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato, ora cercheremo di fare ciò che serve”. Su Asllani: “È un giocatore di grande ordine e dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare il massimo”.

Foto: Instagram Vagnati