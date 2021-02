Vagnati: “Rinnovo Belotti? Sarà sempre aperta per lui la porta. Andremo incontro alle sue esigenze”

Poco prima dell’inizio della sfida contro l’Atalanta, il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche del rinnovo del capitano dei granata Andrea Belotti: “L’atteggiamento della squadra è diverso, grande compattezza e furore agonistico che non deve mai mancare. Rinnovo Belotti? Non vorrei che parliamo sempre del suo contratto, è un giocatore fondamentale e le porte del Torino per lui sono sempre aperte. Vogliamo continuare il rapporto con lui e andremo incontro alle esigenze del nostro capitano”.

Foto: sito Torino