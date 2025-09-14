Vagnati: “Prime uscite negative. Il rientro di Zapata è fondamentale”

14/09/2025 | 12:23:28

Il ds del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sicuramente dobbiamo migliorare: le prime tre partite sono state da rivedere, la squadra può togliersi delle soddisfazioni e da queste gare possiamo iniziare a recuperare più consapevolezza”.

Baroni ha cambiato qualcosa in campo: “Il calcio moderno ha sicuramente delle regole diverse. Affrontiamo una squadra forte con caratteristiche delineati: dobbiamo essere dentro la partita contro una squadra forte”.

Zapata è recuperato? “Una delle cose più belle è che lui si aspetta tanto, ci si aspetta tanto da un calciatore con grandi numeri. La condizione fisica è fondamentale, abbiamo grande voglia di metterlo dentro con le migliori condizioni. Altri calciatori, forzando il rientro, hanno avuto poi problemi. Lui ha un peso specifico nello spogliatoio”.

Foto: sito Torino