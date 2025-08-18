Vagnati: “Oristanio e Nicolussi Caviglia? Hanno le giuste caratteristiche per le nostre esigenze”

18/08/2025 | 21:08:28

Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della gara di Coppa Italia tra Torino e Modena: “Dobbiamo cercare di fare una partita importante, ci sono diverse insidie e dobbiamo essere molto concentrati. Siamo contenti di aver fatto un mercato abbastanza veloce, abbiamo messo davanti giocatori di qualità: abbiamo ancora 15-20 giorni per migliorare ancora. Oristanio e Nicolussi Caviglia? Hanno le caratteristiche giuste per le nostre esigenze del momento, vediamo nei prossimi giorni cosa riusciamo a fare. Lavoriamo e poi pensiamo agli obiettivi”.

Su Oristanio vi abbiamo raccontato come il Torino sia avanti alla concorrenza e il giocatore aspetta ancora i granata, ma non manca la concorrenza.

