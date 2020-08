Vagnati: “Non siamo terra di conquista. A breve un incontro con Sirigu”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, nella conferenza stampa di presentazione di Giampaolo ha parlato così: “Sirigu per noi è molto importante, ci vedremo oggi e sarà importante avere giocatori motivati. Bisogna che chi vuole i nostri giocatori metta qualcosa sul piatto, non siamo terra di conquista per nessuno. Ringrazio Moreno Longo e il suo staff per quello che hanno fatto, adesso iniziamo con Giampaolo che è stata la nostra prima scelta. Ringrazio anche Biella, adesso preferiamo svolgere il ritiro in sicurezza restando a Torino così da poter seguire meglio i protocolli anche perché non voglio dare nessun alibi ai giocatori.”

Foto: sito Torino