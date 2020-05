Vagnati: “Mercato? Ho le idee chiare, ma non è il momento di parlarne. Su Belotti…”

Davide Vagnati, nuovo direttore sportivo del Torino, ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi. Queste le sue dichiarazioni: “L’allenatore? Penso che la figura del ds o del dt possa essere importante per il tecnico, perché può dare delle valutazioni soggettive diverse rispetto a quelle dello staff. Penso che avere una persona che possa anche far venire qualche dubbio possa essere utile, poi io non ho mai fatto forzature su chi deve giocare. Ma mi piace anche confrontarmi con gli allenatori sulla tattica. Poi Moreno Longo è una persona molto preparata. Mercato? Non è il momento di parlare di cosa vorremmo fare, la programmazione è chiara nella mia testa, sarebbe da stupidi non valutare quello che succederà nelle prossime partite, valutiamo quello che abbiamo in casa, non ci faremo trovare impreparati. Belotti e Zaza? Io penso che i giocatori forti possano sempre coesistere, Zaza è anche un giocatore molto tecnico che può venire a legare i gioco tra centrocampo e attacco, mentre Belotti è più una prima punta. Poi sarà il mister a scegliere la formazione. Più che al mercato bisogna pensare a fare di più in questa parte finale di campionato, perché il Torino ha grandi margini di miglioramento. Io non vivo di retorica, ho detto che Belotti è attaccato alla maglia perché vedo come si allena. E’ l’atteggiamento che dimostra quando uno sta bene in un posto, Belotti è un ragazzo che ha dimostrato questo. Ma non voglio dire che gli altri non sono attaccati a questa maglia, abbiamo tanti giocatori importanti come lo sono anche Sirigu e Rincon, ma non solo”, ha chiuso Vagnati.

Foto: sito ufficiale Torino