Vagnati: “Mercato? Ci stiamo facendo trovare pronti. Spero di chiudere presto per un terzino sinistro”

25/08/2025 | 20:46:29

Il ds del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Sky prima della gara contro il Torino.

Queste le sue parole: “L’ambizione deve essere dentro di noi, è il gusto del calcio. Abbiamo un grande pubblico, siamo una piazza importante, non dobbiamo porci limiti. Bisogna guardare in faccia la realtà, lavorare sodo perché ce ne sono tanti nuovi, l’allenatore è nuovo e porta delle ottime idee. Cerchiamo di migliorare tutti i giorni, non dobbiamo porci limiti, ma essere belli concentrati su quello che dobbiamo fare”.

Un terzino: “Nel mercato può succedere sempre di tutto. Sicuramente a sinistra abbiamo una casella vuota, anche se ci può giocare Lazaro. Lì abbiamo bisogno di un giocatore. Poi vedremo cosa ci dirà il mercato”.

Su Oristanio:“Il terzino sinistro lo stiamo valutando molto seriamente e mi auguro di chiudere il suo arrivo nel breve periodo. Abbiamo cercato di capire le esigenze del mister e della squadra e abbiamo capito che serviva uno con le caratteristiche di Asllani, per questo lo abbiamo preso. Valuteremo, se ci sarà qualcosa da fare non ci tireremo indietro”.

Su Baroni: “Sicuramente ha cercato di dare un’impronta un po’ diversa, vuole una squadra padrona del gioco e del destino, che riparta da dietro. Per quello abbiamo inserito qualità davanti e a centrocampo. Siamo molto fiduciosi, ma bisogna lavorare, la strada lunga”.

Foto: sito Torino