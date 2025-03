Vagnati: “In termini di crescita Milinkovic-Savic è una bella soddisfazione”

A parlare prima dell’inizio del match tra Monza e Torino è stato il direttore tecnico Vagnati. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Da qualche mese è cambiato il trend, ma oggi è un esame molto importante e dobbiamo fare il massimo per vincere. Noi dobbiamo fare più punti possibili e poi vediamo dove saremo a fine campionato. Su Coco, Maripan, e tutta la squadra siamo contenti di quello che abbiamo fatto in termini di investimenti. Non mi piace parlare di numeri, ma di crescita e Milinkovic-Savic è una bella soddisfazione”.

FOTO: Instagram Vagnati