Vagnati: “Il futuro dovrà essere con Juric. Il Torino sta avendo una crescita importante”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il bilancio dei suoi primi tre anni in granata. Alcune parole: “Da maggio 2020 abbiamo rivoluzionato la rosa, puntato sui giovani e potenziato tutto il club: è la strada giusta. I numeri della crescita sono importanti. Sia se guardiamo le classifiche degli ultimi campionati, sia se riflettiamo sul potenziamento delle aree della società, elemento chiave per un club che vuole avere futuro e gode di buona salute come il nostro”.

Juric: “Affrontare un argomento di questo tipo, in questo momento, è importante perché tutti dobbiamo programmare il nostro futuro. D’altra parte, noto tanto allarmismo eccessivo, perché il mister ha un altro anno di contratto. Siamo tranquilli: importante sarà finire bene questi due mesi, come dice sempre il mister, parallelamente sarà altrettanto importante programmare bene il futuro. Come ha detto il presidente Cairo, il futuro dovrà essere insieme a mister Juric”.

Schuurs: “Di Perr siamo tutti felici. Quando sono stato a pranzo con lui e la famiglia ad Amsterdam ho capito che sarebbe stato perfetto per il Toro. Perché ha una mentalità e una cultura del lavoro eccezionali. È giusto ricordare che Schuurs è stato un investimento di un certo tipo: il nostro presidente ha garantito la forza economica per chiudere questa operazione”.

Foto: Instagram ufficiale Vagnati