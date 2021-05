Vagnati: “I tifosi ci hanno incitati in un momento di difficoltà. Salvezza? Siamo padroni del nostro destino”

Pochi attimi prima di Torino-Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Davide Vagnati, ds del Torino: “In questo momento la partita di stasera è molto importante per noi e ci arriviamo con voglia e carica, oltre che fiducia. Dobbiamo giocare la partita e avere la fiducia che ci ha contraddistinto dal suo arrivo”.

Baselli sostituisce Mandragora: si punterà su di lui?

“Non voglio fare retorica ma va pensato a stasera e alle partite del prossimo futuro. Daniele è da tanto qui, ha grande voglia di dimostrare e questo infortunio purtroppo l’ha tenuto fuori per qualche mese e siamo sicuri possa darci una mano”.

E’ un fastidio recuperare tardi la partita con la Lazio?

“Noi dobbiamo fare le partite come gli altri, che sia positivo o negativo giocare lì poi noi ne prendiamo atto e lo faremo da professionisti: faremo il massimo perchè anche la Lazio farà il suo perché in lotta per i suoi obiettivi”.

Punti per salvarsi?

“Noi in questo momento abbiamo la possibilità di determinare il nostro destino, dobbiamo fare di tutto per vincere e con grande voglia e determinazione. Con l’elmetto in testa perchè solo così possiamo tirare fuori le qualità importanti”.

I tifosi vi hanno caricati

“Ieri il gesto dei tifosi di incitarci in un momento di difficoltà per la classifica che non speravamo ha fatto piacere. Siamo andati in strada con loro per far vedere che siamo molto contenti e ci ha fatto piacere la vicinanza: il calore è mancato e ci ha fatto piacere, e anche i ragazzi erano motivati e contenti, l’applauso fatto è stato sentito e non di circostanza”.

Domani il ricordo di Superga:

“Il grande Torino era la squadra degli italiani, domani cercheremo di onorare la memoria nel miglior modo possibile e anche quello è qualcosa in più per dare il massimo”.