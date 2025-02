Vagnati: “Ricci? Ha rinnovato, deve pensare a finire il campionato”

Torino e Milan scenderanno in campo, alle ore 18:00, nel match valido per il 26° turno di Serie A. A parlare prima della gara ai microfoni di DAZN è stato il ds del Toro Vagnati. Queste le sue parole: “Ricci? Sicuramente è arrivato ad un livello diverso da quando è arrivato a Torino. Merito alla società e soprattutto a lui. Samuele ha rinnovato il contratto e deve finire il campionato nel migliore dei modi. Abbiamo avuto tanti alti e bassi che fanno parte di una stagione. Abbiamo un tecnico che sta facendo bene, trovando nell’ultimo periodo la situazione tattica ideale per far rendere i calciatori. Non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo, buttate via troppe partite. Dobbiamo dare di più”.

FOTO: Instagram Torino