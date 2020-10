Vagnati: “Giampaolo? Non abbiamo parlato, pensiamo a fare punti”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, a pochi minuti dal match contro il Sassuolo ha parlato della questione Giampaolo ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Dobbiamo fare più punti il prima possibile. Giampaolo? Non abbiamo dato nessuna conferma perché non abbiamo parlato, parlare in questo momento non ha senso. I risultati arriveranno, andiamo avanti per la nostra strada. Verdi è un giocatore importante, può cambiare l’inerzia di una gara. La scorsa partita ha avuto un’occasione che poteva cambiare il match, ma è andata male. Siamo un bel gruppo, siamo coesi.”

Foto: twitter Torino