Vagnati: “Elmas? Sarà decisiva la sua volontà, ci muoveremo di conseguenza”

11/05/2025 | 17:40:26

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha così parlato prima della sfida contro l’Inter: “Quest’anno abbiamo avuto, non per dare alibi ma per questioni oggettivi, le assenze del nostro capitano e di un difensore importantissimo per noi (Zapata e Schuurs, ndr). Dobbiamo cercare di fare lo step in più, ci manca qualcosa in termini di convinzione”.

Sul mercato e la permanenza di Elmas: “Non dipende solo dal Torino, in questo caso ci sono 2-3 soggetti. In primis il calciatore, che è importante e ha dimostrato da quando è arrivato grande voglia di crescere: ci sta dando tanto, la sua volontà è alla base di tutto. Poi, in base a questo, il Toro farà i passi che deve fare per cercare di trattenere un giocatore che per noi è molto importante”.

Foto: Instagram ufficiale Vagnati