Vagnati e il Torino: oltre 5 anni di vuoto pneumatico. I retroscena su Petrachi

10/12/2025 | 17:41:22

Davide Vagnati lascia il Torino dopo oltre 5 anni di vuoto pneumatico. Una gestione a dir poco fallimentare, rari guizzi e grandi incompiute, il club frequentatore quasi fisso della parte destra della classifica e talvolta addirittura in lotta per non retrocedere. Una delle sue “perle” il trasferimento di Bonifazi, ma a quei tempi era direttore sportivo della Spal e quell’affare in entrata da 12 milioni provocò non pochi problemi al club emiliano. Vagnati è stato il direttore del “vorrei ma non posso” oppure del “potrei ma non voglio”, classica e sconfortante sintesi di un Torino frequentatore fisso del girone dei mediocri. Cairo si è accorto, in ritardo, della necessità di un’inversione di tendenza, con il mercato di gennaio alle porte e all’interno di una classica delicatissima. I suoi rapporti con Petrachi erano stati ristabiliti con un paio di incontri milanesi dopo un periodo di freddezza. Ma non ci sono dubbi sul fatto che tra Petrachi e Vagnati ci sia la stessa differenza tra la notte e il giorno, tenendo conto delle enormi plusvalenze (Bremer in testa), delle scoperte (Vanja Milinkovic-Savic) e della valorizzazione di attaccanti (Immobile un esempio tra tanti) che poi hanno spiccato il volo. Petrachi torna a casa, già dai primi giorni di dicembre Cairo aveva deciso di svoltare agendo in silenzio e aspettando il momento giusto. Petrachi sarà presentato nelle prossime ore, un altro retroscena si riferisce al fatto che nelle ultime ore c’era stata una riunione di mercato alla presenza dello stesso Vagnati, come se nulla ci fosse dietro l’angolo. In mattinata l’annuncio, la lunga parentesi dell’ormai ex direttore tecnico in casa Toro va sintetizzata come un periodo di vuoto pneumatico nella gloriosa storia granata. Se ne sono accorti tutti tranne chi, mediaticamente, ha continuato a portargli la borsa e a stendere tappeti senza spendere mezza critica: da anni e anni specialità dalla casa, sintesi di purissimo servilismo.

Foto: Instagram ufficiale Vagnati.

English version