Vagnati (ds Torino): “Stiamo cercando di crescere e fare una buona partita contro una grande squadra”

18/10/2025 | 17:43:46

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a DAZN a pochi minuti dal match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Adams e Simeone davanti per risolvere la carenza di gol? Non vado dietro ai numeri o schemi, è un’interpretazione del gioco: chiaro che avere due giocatori davanti che si possono trovare bene per caratteristiche ci fa essere fiduciosi e ottimisti. Cosa ci aspettiamo da Baroni e squadra? Penso sia sbagliato parlare di Baroni o della squadra perché stiamo tutti insieme, stiamo cercando di crescere e fare una grande partita contro una grande squadra”.

Foto: Instagram ufficiale Vagnati