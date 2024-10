Vagnati: “City su Ricci? Non voglio parlare di Manchester, ma può giocare ovunque”

Davide Vagnati ha parlato a Sky prima della gara che vedrà il suo Torino in campo contro l’Inter a Torino: “Sono sorpreso dalle critiche, stiamo facendo un bel percorso. Abbiamo un mister che ha tanta fame, come noi. Vuole gestire tutte le problematiche che un gruppo può avere nel momento in cui perde una partita. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo tutto per fare bene”.

Su Adams: “Diciamo che, a parte andare ad Antigua da sua mamma le ho provate tutte… A parte gli scherzi. Lo seguivo in Premier, avevo provato a prenderlo già a gennaio scorso, cercando di anticipare la cosa. Ma ci hanno chiesto tantissimi soldi e ho lavorato per far capire al giocatore che uno step in Italia gli potesse fare bene, per poi tornare in Premier League o in club ancora più importanti. Ha grandissime qualità”.

Infine su Ricci: “Non voglio parlare di Manchester o non Manchester. Fa piacere ripercorrere l’acquisto di Ricci, l’abbiamo preso che era molto giovane e devo dire che è stata un’operazione importante. Il presidente ci ha creduto, come tutti noi, spendendo una cifra importante. È stato bravissimo il ragazzo, è cresciuto tanto da tutti i punti di vista: penso che possa giocare con qualsiasi allenatore in qualsiasi campionato”.

Foto: Instagram ufficiale Vagnati