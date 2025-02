Vagnati: “C’era un rigore netto su Sanabria. Il Var a cosa serve?”

Il ds del Torino, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Non è che siamo arrabbiati, siamo molto delusi. C’è la tecnologia per cambiare un errore chiaro di campo. Sanabria non può saltare, Sabelli lo butta giù. L’arbitro sbaglia in campo e si può sbagliare, ma non capisco perché la tecnologia non possa aiutarlo. Non possiamo far finta di niente, quantomeno deve essere richiamato al monitor”.

Avete parlato con l’arbitro?”Secondo lui non c’erano i presupposti per il rigore. In campo può sbagliare, ma deve essere richiamato. La palla va verso Sanabria, che viene buttato giù”.

Vi è mancato qualcosa nell’ultimo tratto di campo?

“Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo preso un gol fortuito che potevamo evitare. Il tema è valutare bene le situazioni, il Var c’è e deve valutare l’arbitro”.

