Vagnati avverte Juric: “Fatti tre acquisti importanti, ora parla il campo”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a margine della chiusura della sessione estiva di calciomercato per fare il punto della situazione in casa granata. Ecco un estratto delle sue parole:

“Siamo contenti, al di là di questo però sarà il campo a darci le risposte giuste. Abbiamo fatto tre acquisti importanti e ringrazio il presidente Cairo per questo. Il Torino deve avere ambizioni diverse rispetto alle ultime annate. Non serve fare proclami, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Brekalo? Eravamo convinti, aveva deciso di venire da noi. Non ho ancora sentito Juric dopo la fine del mercato. Praet è un giocatore di stampo internazionale ma non dobbiamo parlarne, conta il campo. Belotti? È un giocatore del Torino”.

Foto: Twitter Torino