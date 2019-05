Vagnati: “Abbiamo ribadito l’intenzione di andare avanti con Semplici. Il mister ci ha chiesto del tempo”

Il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul futuro di Leonardo Semplici: “C’è stata una bellissima chiacchierata come è nostra abitudine ed è stata una riunione tra persone che si stimano. Tutti abbiamo a cuore la società e tutte le componenti hanno ribadito l’intenzione di andare avanti con Semplici ed eventualmente allungare il contratto”. La risposta di Semplici, come afferma il ds, è stata la seguente: “Il mister ci ha espresso gratitudine per la fiducia che gli è stata concessa e ci ha ribadito che è molto contento della SPAL. In questo momento ha bisogno di staccare la spina per qualche giorno per poi aggiornarci la prossima settimana: ha chiesto in maniera molto semplice di aspettare un po’ per andare a casa, rilassarsi e poi darci la risposta definitiva. Non c’è nessun problema a livello contrattuale, economico e gestionale”. Io sono fiducioso e capisco lo stato d’animo di Semplici. Quello dell’allenatore è un mestiere difficile che porta via tante energie”.

Foto: Twitter ufficiale Spal