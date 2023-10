“Vaessen è cosciente”. L’annuncio dell’RKC Waalwijk

Paura ieri sera tra RKJ Waalwijk e Ajax, quando il portiere dei padroni di casa, Vaessen, in seguito a uno scontro, è stato trasportato in ospedale privo di sensi dopo un colpo alla testa.

Il club olandese, in mattinata, ha tranquillizzato sulle condizioni del portiere: “Siamo estremamente scioccati dall’incidente che ha coinvolto il nostro portiere Etienne Vaessen. Possiamo annunciare che, dopo approfonditi accertamenti medici, è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Siamo al fianco di Etienne e speriamo di riaverlo di nuovo con noi presto”.

Beste RKC’ers, Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd. Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) September 30, 2023

Foto: twitter RKC Waalwijk