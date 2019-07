Vicario al Cagliari. Una trattativa che vi avevamo anticipato, ormai siamo alle firme. Poi Vicario potrebbe andare in B per giocare, il Perugia sta insistendo. Il Venezia prenderà un altro portiere, in pole c’è Alberto Pomini reduce dal sfortunata esperienza di Palermo. Tutto confermato per il centrocampista Vacca, in arrivo dal Parma: contratto biennale e visite programmate.

Foto: sito ufficiale Foggia