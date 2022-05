Vacca esclama: “Non credo sia giusto che Empoli e Salernitana giochino prima di noi”

A pochi giorni dalla sfida contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa Antonio Junior Vacca il quale ha iniziato il suo intervento soffermandosi sulla sfida contro la squadra di Mourinho e sulla contemporaneità delle partite: “Noi siamo un tipo di squadra particolare, siamo capaci di tutto nel bene e nel male, come avete potuto vedere con Verona e Bologna siamo andati sotto anche con più gol di vantaggio. La cosa negativa è che giocheranno prima Empoli e Salernitana, credo che a due giornate dalla fine sia brutta non solo per noi, ma per chi si gioca ancora qualcosa come la Lazio che si gioca l’Europa League con la Roma”

Riguardo Soncin, Vacca ha spiegato cosa è cambiato nella squadra, citando anche l’ex tecnico Paolo Zanetti: “Con il cambio tecnico è scattato qualcosa anche dentro di noi, siamo responsabili dell’esonero di Zanetti, diversi di noi stanno giocando la A grazie anche al suo lavoro. Siamo un gruppo con tante culture diverse, ma ci siamo messi tutti a disposizione di Soncin per fare quanto ci richiede”

Foto: Twitter Venezia