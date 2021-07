Vacanze finite per Lukaku, “È ora di tornare a casa”

L’Inter e soprattuto Simone Inzaghi, potranno presto rivedere l’uomo più importante della propria rosa, Romelu Lukaku, varcare il cancello del centro di allenamento Suning di Appiano Gentile. Big Rom tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui ha scritto “Ultimo momento in piscina, devo raccontare ai ragazzi delle mie vacanze! È ora di tornare a casa“. Previsti per domani i ritorni di Lautaro, Sanchez, Perisic e Vidal. Gli ultimi ad aggregarsi saranno Bastoni e Barella, vincitori della finale dell’Europeo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)

Foto: Instagram giocatore